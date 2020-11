Von Julian Hans

Ein Störung hat am Donnerstag die gesamte IT-Infrastruktur der städtischen Wohnungsgesellschaft GWG lahmgelegt. Dass die GWG Opfer einer Attacke von Hackern geworden sei, wollte ein Sprecher am Freitag zunächst nicht bestätigen. Allerdings räumte er ein, man könne derzeit nicht auf die eigenen Systeme zugreifen. "Wir gehen davon aus, dass die Kollegen von der IT noch das ganze Wochenende über damit beschäftigt sein werden", erklärte er. Die Homepage der GWG war am Freitag zwar erreichbar. Besucher wurden aber mit einem Hinweis begrüßt, dass wegen der Störung keine E-Mails empfangen oder versandt werden könnten.Die Mitarbeiterinnen seien aber telefonisch erreichbar.

Hacker haben in der Vergangenheit immer wieder IT-Systeme großer Firmen und Organisationen verschlüsselt und Lösegeld verlangt, damit sie wieder freigegeben werden. 2018 war der Münchner Anlagenbauer Krauss Maffei Opfer einer solchen Ransomware-Attacke geworden. Danach hatte das Unternehmen über Monate nur mit gedrosselter Leistung arbeiten können. Auch Krankenhäuser waren schon Ziel der Angreifer. Die GWG verwaltet in München mehr als 30 000 Wohnungen. Mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der städtischen Wohnungsgesellschaft beschäftigt.