Im Münchner Westen wird ein fast 900 Jahre alter Ort vor dem Verfall gerettet. Eine „Oase“ soll entstehen. Besuch an einem Ort, an dem jetzt selbst Pferde herrschaftlich hausen.

Die Baukräne sind schon von Weitem zu sehen. Einer neben dem anderen ragt über den Neubauten von Freiham auf. Doch nur wenige Schritte weiter verändert sich die Szenerie. Kinder radeln über die Wege, Erwachsene gehen spazieren. Zwischen alten Bäumen stehen ein Schloss, mehrere Wirtschaftsgebäude und eine kleine Kirche. Dahinter liegen Felder und Wiesen, weit und offen. Wer hier unterwegs ist, könnte beinahe vergessen, dass gleich nebenan einer der größten neuen Stadtteile Münchens entsteht.