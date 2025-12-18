Im Keller ist es kühl, vielleicht zwölf Grad. Draußen scheint die Novembersonne, mehr als zehn Grad zeigt das Thermometer, aber hier unten herrscht eine konstante, angenehm-kühle Temperatur. Guido Walter hat sich auf eine Leiter gesetzt, in der Hand ein Glas. Gefüllt ist es mit einem Chardonnay 2025. Er stammt aus dem Holzfass direkt neben ihm, das mit „Perlinger, Cuvée 2“ beschriftet ist. Walter hat sich ein Käppi auf seine Glatze gesetzt, trägt eine orangefarbene Jacke und eine Hose in Lila. Ein wenig extravagant, aber nicht überzogen.
Crémant statt ProseccoWie ein Münchner Schaumwein neu denkt
Lesezeit: 6 Min.
Unter Weinhändlern gilt Crémant als Heilmittel gegen den rückläufigen Konsum. Ein Besuch im hessischen Weinkeller von Guido Walter, der zeigt, dass Schaumwein aus Deutschland ernst genommen werden kann.
Von Astrid Becker
