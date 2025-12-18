Zum Hauptinhalt springen

Crémant statt ProseccoWie ein Münchner Schaumwein neu denkt

Lesezeit: 6 Min.

Guido Walter ist der erste Münchner, der zusammen mit Partnern in Rheinhessen Crémant produziert.
Guido Walter ist der erste Münchner, der zusammen mit Partnern in Rheinhessen Crémant produziert. (Foto: Robert Haas)

Unter Weinhändlern gilt Crémant als Heilmittel gegen den rückläufigen Konsum. Ein Besuch im hessischen Weinkeller von Guido Walter, der zeigt, dass Schaumwein aus Deutschland ernst genommen werden kann.

Von Astrid Becker

Im Keller ist es kühl, vielleicht zwölf Grad. Draußen scheint die Novembersonne, mehr als zehn Grad zeigt das Thermometer, aber hier unten herrscht eine konstante, angenehm-kühle Temperatur. Guido Walter hat sich auf eine Leiter gesetzt, in der Hand ein Glas. Gefüllt ist es mit einem Chardonnay 2025. Er stammt aus dem Holzfass direkt neben ihm, das mit „Perlinger, Cuvée 2“ beschriftet ist. Walter hat sich ein Käppi auf seine Glatze gesetzt, trägt eine orangefarbene Jacke und eine Hose in Lila. Ein wenig extravagant, aber nicht überzogen.

