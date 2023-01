Von Thomas Becker

Wer Guido Heubers Wohnung in einem dieser schnuckeligen Häuschen in der Ramersdorfer Mustersiedlung betritt, muss achtgeben, dass er nicht Marilyn, Crooked oder Berta auf die Hühnerzehen steigt. Der Hausherr stellt vor: "Marilyn ist die Blondine, Crooked die mit dem schiefen Schnabel, und das da ist Berta." Die Vertreterinnen der Wyandotten-Rasse sehen es gar nicht ein, bei der Saukälte draußen herumzuscharren, wo es drin beim Eier-Abnehmer so schön warm ist. Der ist gerade sauer aufs Getier: "Jetzt habt's ihr mir schon wieder in die Küche gekackt!", schimpft er, wischt den Unrat mit dem Tuch auf und schiebt das Trio barfuß zur Tür raus. Warum hält sich einer, der ständig auf Achse ist, Hühner daheim? "Mei, die sind kinderfreundlich, flugunfähig und legefleißig", erklärt der Tierfreund und ist schon beim nächsten Thema: die alten Obstbäume im Garten. "Glaubt man gar nicht, wie viel Apfelsaft man davon machen kann. Magst probieren? Oder Kaffee? Wein?" Mittags um zwölf? Kühlschrank auf, prüfender Blick. "Hm, hab' gleich noch ne Weinprobe..." Es wird schließlich der Apfelsaft, und noch bevor man am Esstisch Platz nimmt, hat sich - Marilyn hin, Berta her - schon der Begriff "verrücktes Huhn" im Oberstübchen eingenistet.