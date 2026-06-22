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Kollidierte Güterzüge in MünchenWie es zu einem Rangierunfall kommen kann

Lesezeit: 3 Min.

Aus dem Gleis gesprungen: einer der  havarierten Güterzugwagons während der Bergung.
Aus dem Gleis gesprungen: einer der  havarierten Güterzugwagons während der Bergung. Johannes Simon

Nach dem Güterzug-Unglück in München deutet vieles darauf hin, dass es zu einer „Flankenfahrt“ kam. Was das bedeutet, warum es so gefährlich ist – und was das „Auge des Lokführers“ damit zu tun hat.

Von Vivien Timmler

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Es ist eine nüchterne Meldung. Überschrift: Störfall. Schlagzeile: Sonstige Kollision. Strecke: 5560, sprich Münchner Nordring. Nach diesem Schema wird jeder Zwischenfall auf dem deutschen Schienennetz dokumentiert, egal ob es sich nur um eine kaputte Weiche handelt oder um ein schweres Unglück wie jenes, das sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in München ereignet hat.

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