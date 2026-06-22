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Nach Güterzug-Unglück in MünchenAufräumarbeiten in Rekordtempo

Lesezeit: 3 Min.

Zwei gewaltige Kräne hievten die Waggons wieder auf die Gleise.
Zwei gewaltige Kräne hievten die Waggons wieder auf die Gleise. Johannes Simon

Nur 48 Stunden nach dem Sturz der Güterwaggons von einer Brücke im Münchner Norden sind die meisten Spuren des Unfalls beseitigt. Bei derartigen Notfällen sind viele Spezialisten nötig. Wie deren Alarmierung läuft.

Von Martin Mühlfenzl

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An diesem Montag ist auf der Schleißheimer Straße wieder Normalität eingekehrt. Lediglich ein paar Flatterbänder, Polizeiabsperrungen und provisorische Straßenschilder, die auf eine Verengung der Fahrbahnen hinweisen, erinnern noch an den schweren Unfall, der sich hier in der Nacht auf Samstag ereignet hat. Als zwei Güterzüge kollidierten, Waggons die Eisenbahnbrücke hinabstürzten – und bei dem Unglück ein Rangierarbeiter sein Leben verlor. Es hat keine 48 Stunden gedauert, bis Einsatzkräfte den Unfallort von nahezu allen Spuren des Zusammenstoßes beseitigt haben. Und nicht wenige fragen sich, welche Logistik hinter dem Einsatz steckt.

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SZ PlusVon Vivien Timmler

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