Nachdem in der Nacht zwei Güterwaggons von einer Brücke auf eine Straße gefallen sind, beginnen die Aufräumarbeiten. Es zeigt sich schnell, dass sie kompliziert werden – und dass noch viele Fragen aufzuklären sind. Eindrücke von der Unfallstelle.

Es ist 1.40 Uhr in der Nacht, als in der Hamburger Straße, unweit der Unfallstelle, ein lauter Donner zu hören ist. Ute B. hat es selbst gar nicht mitbekommen, sie hatte Ohrstöpsel im Ohr. Aber ihr Mann, der sei davon wach geworden und die Katzen gleich „ganz verrückt“, erzählt sie: Hubschrauber in der Luft, Blaulicht so weit das Auge reicht, das hat kurz danach dann auch sie gesehen. „Das muss richtig heftig gewesen sein“, sagt die Frau, die nun mit ihrem Rad hinter dem Flatterband hier im Münchner Norden steht.