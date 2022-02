Glosse von Andreas Schubert

Manche Meldungen kommen völlig überraschend. Zum Beispiel die von Günther Sigls 75. Geburtstag am Dienstag. Ja, der Frontmann der Spider Murphy Gang ist tatsächlich schon im Opa-Alter, was man eigentlich kaum glauben will. Ist doch noch gar nicht so lange her, dass man als Kind die Eltern schrecklich in Verlegenheit brachte, weil man unbedingt wissen wollte, was Freudenhäuser und wer oder was die sind, die sich da draußen vor der großen Stadt die Füße platt stehen. Ja, man hat "Skandal im Sperrbezirk" trotz Radioboykotts irgendwie dauernd gehört, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, worum es da eigentlich geht. "Mach den Schmarrn aus" war die einzige Antwort, die man bekam.

Und auch die anderen Songs sollte man erst sehr viel später verstehen. Woher sollte man als Grundschüler auch wissen, was es heißt, einen super Hasen aufzureißen und wieso einem ein Frosch im Hals und Schwammerl in den Knien stecken konnten, bloß weil eine gewisse Gabi ein "hauchdünnes Negligé" (auch dieses Wort war den Eltern unbekannt) anhatte. So hat sich das Kind eben ein eigenes Bild gemacht und sich Freudenhäuser als Orte vorgestellt, in denen viel gelacht wird - höchstwahrscheinlich über lustig aussehende Typen, denen Pilze aus den Beinen wachsen und Frösche aus den Mündern springen.

Heute fänden die Kleinen natürlich mittels Smartphone binnen Sekunden heraus, was die Spiders einem da sagen wollten. Und Sigl wäre vielleicht gar kein Rockstar geworden, sondern der Grund riesiger Shitstorms der sehr woken Twitter-Gemeinde. Er hätte wegen "zwoa Zigarett'n auf der Schultoilett'n" sämtliche Gesundheits-, Lehrer- und vor allem Elternverbände am Hals und wegen Rosi sowieso alle anderen auch.

Hat er aber nicht. Weil er besagte Lieder in den fernen Achtzigerjahren geschrieben hat, genießt Sigl sozusagen Bestandsschutz. Oberbürgermeister Dieter Reiter gratulierte offiziell per Rathaus Umschau, und auf Twitter suchte man vergeblich nach Leuten, die sich über alte weiße Spider-Männer empörten. Stattdessen gab es dort jede Menge Reminiszenzen an "Skandal...", weil es genau vor 40 Jahren auf Platz eins der Charts rutschte, sowie Glückwünsche an Sigl. Weil er offenbar keinen eigenen Twitter-Account hat, ist unklar, ob er diese überhaupt mitbekommen hat. Sie seien ihm auf diesem Wege nachträglich ausgerichtet.