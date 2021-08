Der Hydrogeologe Kai Zosseder hat 20 000 Bohrungen ausgewertet und ein 3-D-Modell von Münchens Untergrund erstellt. Die Stadt ist reich an Grundwasser, aber es werden viel zu viele Flächen versiegelt. Und da lauern Gefahren.

Interview von Sabine Buchwald, München

Was passiert in Münchens Untergrund? Wie kann man die dort schlummernden Ressourcen besser nutzen? Diese Fragen beschäftigen Kai Zoßeder, 51, und sein Team am Lehrstuhl für Hydrogeologie der TU München. Acht Jahre lang haben sie im Auftrag des Bayerischen Umweltministeriums und des Bayerischen Landesamts für Umwelt Daten von Bohrungen gesammelt und ausgewertet. Daraus ist ein 3-D-Untergrundmodell entstanden. Anfänglich seien sie für ihre akribische Arbeit belächelt worden, sagt Zoßeder. Man habe zu ihm gesagt: "Daten scannen ist keine Forschung." Von wegen: Die Erkenntnisse aus dieser Fleißarbeit ermöglichen eine nachhaltige Nutzung des Untergrunds.