DER TAG IN MÜNCHEN
In München bleibt die Grundwasser-Situation angespannt Im Juli mussten die Bürger Wasser sparen, seither ist der Verbrauch zurückgegangen. Doch die Grundwasserpegel sind nach wie vor viel zu niedrig – und fallen weiter. Wie wappnet sich die Stadt?
Bekommt der Retter der Nazi-Akten einen Erinnerungsort? Im April 1945 rettete Hanns Huber die Mitgliederkartei der NSDAP vor der Vernichtung. Danach geriet er in Vergessenheit. Seine Großnichte und Münchens Oberbürgermeister Krause setzen sich nun für ein Gedenken ein. (SZ Plus)
Eine Stadt voller Wegwerfbecher Obwohl die Infrastruktur für Mehrwegsysteme immer nutzerfreundlicher ausgebaut wird, stagniert die Akzeptanz in der Bevölkerung. Wie die Mehrfachverwertung von Bechern und Boxen in München trotzdem zunehmen soll. (SZ Plus)
Sind Baustellen ein Problem für Rettungsfahrzeuge? Die vielen Bauvorhaben in München können zu längeren Anfahrtszeiten für Rettungsdienste führen. Wie gefährlich Verzögerungen sind – und mit welchen Mitteln Retter Baustellen umgehen.
Das „Heartbeatz-Festival“ ist abgesagt Erst verlegt, dann verschoben und verkürzt: Die Initiatoren des Rap- und Pop-Konzerts müssen die Veranstaltung nun doch absagen. Woran das liegt und was mit den bereits gekauften Tickets geschieht.
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