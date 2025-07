Die Stadt München und der Freistaat Bayern wollen das Surfen an der Dianabadschwelle im Englischen Garten offiziell ermöglichen. Das gaben Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwochmorgen bekannt.

Die Rahmenbedingungen sind die gleichen wie an der Eisbachwelle am Haus der Kunst: Die Stadt und der Freistaat, der bislang Eigentümer des Areals an der Dianabadschwelle ist, nehmen einen Grundstückstausch vor. Dadurch geht das Gelände in den Besitz der Stadt über, die dann nach den gleichen Vorgaben wie an der großen Eisbachwelle das Surfen auf eigene Gefahr erlaubt. Das alles soll laut Reiter „schnellstmöglich“ vonstattengehen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Münchner OB Dieter Reiter lassen es sich nicht nehmen, die gute Nachricht über die baldige Öffnung der kleinen Eisbachwelle selbst zu verkünden. (Foto: Linus Freymark)

Bislang ist das Surfen an der sogenannten kleinen Eisbachwelle an der Oettingenstraße, der sogenannten E2, nicht gestattet. Die bayerische Staatsregierung hatte den Zugang zur Welle auf der Westseite vor einigen Jahren durch den Bau eines Zauns unmöglich gemacht. Auch auf der Ostseite ist der Zugang zum Wasser massiv erschwert, seitdem Anwohner dort im Februar 2025 einen Zaun auf ihrem Grundstück fast direkt ans Wasser versetzt hatten. Dennoch waren vor allem weniger geübte Surfer an der Dianabadschwelle im Wasser. Die Stadt möchte nun den Zugang von der Westseite her ermöglichen.

Söder erklärte, München sei „Surferparadies“. Das Unglück, infolgedessen eine 33-jährige Surferin Mitte April an der großen Eisbachwelle, der E1, ums Leben kam, habe „alle sehr betroffen“ gemacht. Dennoch müsse das Surfen weitergehen, so der Ministerpräsident – und das legal und somit möglichst sicher. Das Surfen an der großen Eisbachwelle war nach dem Tod der Frau wochenlang verboten. Erst seit vergangener Woche darf die Welle wieder geritten werden.