"An manchen Standorten brennt die Hütte"

Die Nachmittagsbetreuung ist nicht an allen Grundschulen im gewünschten Umfang gesichert. Und in drei Jahren kommt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

Offene Ganztagszweige werden gekürzt, Viertklässlern wird der Platz gekündigt: Bei der Nachmittagsbetreuung fehlt es in Münchner Grundschulen an Geld, Räumen und Personal. Und der Rechtsanspruch auf einen Platz dürfte die Lage bald verschärfen.

Von Katharina Haase

Lars Kessler ist verzweifelt. Ende April erhielten der 52-Jährige und seine Frau ein Schreiben der Rotbuchenschule in Harlaching. Kesslers Sohn besucht dort die dritte Klasse. Jeden Tag nach dem Unterricht geht der Neunjährige in die Mittagsbetreuung (MiBe), Kessler und seine Frau sind voll berufstätig. Doch das könnte nun zum Problem werden. Denn der Brief, der neben den Kesslers noch die Eltern von 87 weiteren Drittklässlern der Rotbuchenschule erreichte, enthält die Kündigung der Mittagsbetreuung für die Kinder im kommenden Schuljahr.