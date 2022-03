Vom Kindergarten in die erste Klasse

Ist ein Kind bereit für Schule? Das Schulspiel in der Grundschule an der Regina-Ullmann-Straße mit Lehrerin Christina Schulze soll helfen, diese Frage zu beantworten.

An diesem Mittwoch beginnt die Einschreibung für die künftigen Erstklässler an den Grundschulen. Wenn Kinder im Sommer geboren sind, dürfen Eltern entscheiden, ob sie bereits in diesem Jahr eingeschult werden. Dabei gibt es einiges zu bedenken.