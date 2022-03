Kinder leiden in Corona-Zeiten stark unter dem Ausfall von Unterricht und von schulischen Zusatzangeboten. Diese Erkenntnis hat es dem Bezirksausschuss (BA) Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln leicht gemacht, den Evangelischen Verein München-Solln bei der Weiterführung seiner Hausaufgabenhilfe zu unterstützen. Der Verein ist an der Sambergerschule aktiv. Zur Fortsetzung seiner Arbeit kann er mit einem weiteren Zuschuss von 5763 Euro rechnen. Damit ist es ihm möglich, sein Engagement an der Sollner Schule bis zum Ende des laufenden Schuljahrs fortsetzen. Der BA beschloss die Zuwendung einstimmig und hob die "pädagogische Bedeutung" der Hausaufgabenhilfe hervor.