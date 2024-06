Als einzige bayerische Schule ist die Grundschule an der Stielerstraße in München von der Deutschen Toilettenorganisation (GTO) mit einem Preis ausgezeichnet worden. Im Wettbewerb „Toiletten machen Schule“ setzte sie sich gegen 134 andere Schulen aus 14 Bundesländern durch und bekommt für ihr Klo-Konzept den diesjährigen Hauptpreis - gemeinsam mit zwei Schulen in Unna (Nordrhein-Westfalen) und Winsen an der Luhe (Niedersachsen). Sieben weitere Schulen erhalten einen Sonderpreis. Insgesamt werden in Berlin Geld- und Sachpreise im Wert von 50 000 Euro vergeben.

Was zunächst ulkig klingen mag, hat einen ernsten Hintergrund. Schultoiletten gelten vielerorts als Brennpunkt, sagt Svenja Ksoll, Koordinatorin des Wettbewerbs. Oft seien die Schulgebäude und deshalb auch die Sanitärräume marode. Es fehle häufig an Seife und Toilettenpapier. Auch Vandalismus, Gestank oder eine mangelnde Privatsphäre seien Probleme.

Eine im August 2023 veröffentlichte Studie zu Berliner Schultoiletten der GTO zeigte exemplarisch, dass viele Schüler unter dem Zustand leiden, den Ort oft meiden und dafür im Schulalltag teilweise weniger essen und trinken. Deshalb setzt sich die GTO mit verschiedenen Projekten weltweit - und eben auch an deutschen Schulen – für eine bessere Sanitärversorgung ein.

Beim Wettbewerb „Toiletten machen Schule“ waren Schulen dazu aufgerufen, nach einer umfassenden Problemanalyse Ideen und Konzepte für dauerhaft saubere Schultoiletten zu entwickeln und umzusetzen. Dafür sollten sie die Räumlichkeiten verbessern, verschönern und die Wertschätzung für die Toiletten steigern. „Die Grundschule an der Stielerstraße hat eine sehr empathische und tiefgehende Problemanalyse durchgeführt“, heißt es in der Begründung der Jury. „Besonders im Fokus liegen die Ausstattung und der damit einhergehende Wohlfühlfaktor.“

Detailansicht öffnen Lichtspiele auf der Schultoilette: Die Hellweg-Realschule in Unna hat ebenfalls einen Preis beim Toiletten-Wettbewerb gewonnen. (Foto: Sascha Thelen/dpa)

Detailansicht öffnen Wandmotive, eine Radioanlage, Discolicht und Handy-Halterungen haben Einzug ins Schulklo gehalten. (Foto: Sascha Thelen/dpa)

Detailansicht öffnen Auch das Zielen in die Urinale ist vereinfacht worden. (Foto: Sascha Thelen/dpa)

Ein besonders wichtiges Kriterium ist für die Jury der GTO außerdem, dass die Schülerinnen und Schüler aktiv in alle Aspekte des Toilettenprojektes eingebunden werden. Sie sollen ihr Konzept zusammen mit Verantwortlichen der Schule erarbeiten. In der Grundschule an der Stielerstraße sei dies gelungen, so die Jury. Hier werde die gesamte Schulgemeinschaft „in die Organisation rund um die Schultoiletten einbezogen“. Das bedeutet zum Beispiel, dass in jeder Klasse Checklisten ausliegen, in denen die Kinder Beschädigungen und Probleme bei der Schulleitung und dem Hausmeister melden können. Außerdem wurde ein Ampelsystem für den besseren Überblick zum Zustand eingeführt.

Von Discokugeln, Musik und bunten Kacheln über Tampon- und Bindenspender bis hin zu Handyhaltern waren bundesweit viele Ideen zur Verschönerung eingegangen. Die Grundschule an der Stielerstraße konnte sich aber auch deshalb durchsetzen, weil sie das Kriterium der Nachhaltigkeit erfüllt. Denn die Schule verschönert ihre Toiletten nicht nur einmalig, sondern schafft mit Checkliste und Ampelsystem langfristige Strukturen.