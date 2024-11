Von Kathrin Aldenhoff

Es klingt wie ein Scherz, ist aber keiner: Die Lehrerinnen und Lehrer an mehreren Grundschulen in München dürfen nicht mehr in der Mensa ihrer Schule essen. Sie unterrichten die Grundschulkinder den Vormittag über, bereiten nachmittags für sie den Unterricht vor, aber zu Mittag essen dürfen sie nicht mit den Kindern. „Unglaublich“ findet Schulleiter Michael Hoderlein-Rein von der Grundschule Berg am Laim das. Vor allem, weil es in den vergangenen Jahren funktioniert habe. Nun auf einmal nicht mehr. Dabei wäre ja genug Essen da, sagt der Schulleiter. „Da werden Massen weggeworfen!“