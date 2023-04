Von Joachim Mölter

Marc-Nicolai Pfeifer klingt schwer verschnupft am Telefon, man hört, dass er die Nase voll hat. Das liegt tatsächlich an einer Erkältung, nicht etwa daran, dass dem Fußball-Drittligisten TSV 1860 derzeit die "Luft zum Atmen" genommen wird, wie es der kaufmännische Geschäftsführer des Klubs neulich formuliert hat in einem Brief an die Stadtspitze. Darin hatte Pfeifer die missliche Lage beklagt, in die sein traditionsreicher Klub zu geraten droht wegen der angekündigten Mieterhöhung für das städtische Stadion an der Grünwalder Straße.