Münchner Süden:Tram kollidiert mit Auto – eine Frau verletzt

Bei einem Unfall zwischen einer Tram und einem Auto in Grünwald ist am Mittwochnachmittag eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 16 Uhr eine 45-jährige Frau mit einem Mini auf der Bavariafilmstraße in westlicher Richtung. Kurz vor der Einmündung in die Nördliche Münchner Straße musste sie die Straßenbahngleise überqueren. Der Übergang ist normalerweise mit einer Ampel und einer Schranke gesichert. Beide waren jedoch wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb.