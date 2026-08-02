Eine 80 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitag in Grünwald beim Abbiegen mit ihrem Pkw drei Rennradfahrer übersehen und teilweise schwer verletzt. Die Frau war in der frühen Morgenstunden auf der Südlichen Münchner Straße unterwegs und wollte nach links in die Lena-Christ-Straße einbiegen. In diesem Augenblick kamen ihr die drei Radler im Alter von 27, 33 und 35 Jahren entgegen. Die 80-Jährige bog mit ihrem Smart trotzdem ab, zwei der Radler konnten nicht mehr bremsen und knallten gegen den Wagen. Der Dritte stürzte wohl aufgrund seines Bremsmanövers.
Der 27-Jährige zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu, dazu noch Prellungen und Platzwunden im Gesicht. Der 35-Jährige erlitt eine Brustkorb-Prellung und Abschürfungen. Beide Männer wurden in eine Klinik transportiert und ambulant versorgt. Lediglich die Schürfwunden des 33-Jährigen konnten noch am Unfallort medizinisch versorgt werden. Die Polizei wird unter anderem prüfen, ob der 80-Jährigen der Führerschein dauerhaft entzogen wird.