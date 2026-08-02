Eine 80 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitag in Grünwald beim Abbiegen mit ihrem Pkw drei Rennradfahrer übersehen und teilweise schwer verletzt. Die Frau war in der frühen Morgenstunden auf der Südlichen Münchner Straße unterwegs und wollte nach links in die Lena-Christ-Straße einbiegen. In diesem Augenblick kamen ihr die drei Radler im Alter von 27, 33 und 35 Jahren entgegen. Die 80-Jährige bog mit ihrem Smart trotzdem ab, zwei der Radler konnten nicht mehr bremsen und knallten gegen den Wagen. Der Dritte stürzte wohl aufgrund seines Bremsmanövers.