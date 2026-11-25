Er war der lässige „Hubert-ohne-Staller-Typ“, doch Sach- und Geldspenden führten zu seiner Suspendierung. Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof scheitert der ehemalige Polizist nun im Berufungsverfahren.

Champagner, Wiesn-Markerl, Geldspenden – bei der Polizeiinspektion in Grünwald wurden über Jahre hinweg einige großzügige Zuwendungen abgegeben. Statt sie abzulehnen, wurden sie mithilfe eines Vereins an die Polizistinnen und Polizisten in Grünwald verteilt. Nun hat der damalige Inspektionsleiter aufgrund dieser Spenden endgültig seinen Beamtenstatus sowie den Anspruch auf Pensionszahlungen verloren. Die Berufung des ehemaligen Polizeichefs hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Mittwoch zurückgewiesen.