Von Ulrike Steinbacher

Eine richtig autogerechte Stadt ist München nie geworden. Weder fiel der Viktualienmarkt einem Ausbau des Altstadtrings zum Opfer noch beginnt die Lindauer Autobahn heutzutage am Sendlinger Tor. Aber so manche Sünde der Sechzigerjahre, als das Auto im Städtebau das Maß aller Dinge war, ist in der Innenstadt durchaus noch zu besichtigen: die Degradierung des Max-Joseph-Platzes zur Zufahrt für die Operngarage zum Beispiel. Oder die für Fußgänger schier unüberwindliche Verkehrsschneise des Oskar-von-Miller-Rings in Höhe der Markus-Kirche. Oder die Von-der-Tann-Straße, die mit messerscharfem Schnitt den Englischen Garten vom Finanzgarten trennt.

Die Stadtplanung von heute setzt ganz andere Schwerpunkte, nicht nur beim Thema Mobilität. Ihr geht es zum Beispiel um weniger Emissionen und mehr Lebensqualität, weniger Versiegelung und mehr Umweltschutz, weniger Grau und mehr Grün. Also ist das Auto im Freiraumquartierskonzept für die Innenstadt, das das städtische Planungsreferat und das Landschaftsarchitekturbüro Mahl-Gebhard-Konzepte entwickelt haben, ein Auslaufmodell. Straßen, Plätze und Grünflächen sollen vielmehr an die Bedürfnisse von Fußgängern, Radfahrern und Erholungssuchenden und an die Erfordernisse des Klimawandels angepasst werden. Das gut hundertseitige Papier steht für Mittwoch, 3. Mai, auf der Tagesordnung des Planungsausschusses.

Die Grundprämisse nennt Stadtbaurätin Elisabeth Merk im Vorwort: Mit der Mobilitätswende biete sich die Chance, "die bisherige Aufteilung der Platz- und Straßenflächen neu zu denken", also dem Auto Platz wegzunehmen, sowohl zum Fahren als auch zum Parken, und ihn anders zu verwenden, möglichst für mehrere Zwecke gleichzeitig - "Multicodierung" nennt Merk das. Gedacht ist das Freiraumkonzept, das letztlich einen Paradigmenwechsel formuliert, erst einmal als Diskussionsgrundlage. Manche Empfehlungen betreffen einzelne Ecken, andere ganze Straßenzüge. Eine Auswahl:

Drei Fokusräume - Neue Boulevards

Einer von drei Bereichen, die die Planer sich genauer angeschaut haben, ist das Tal, das zum Boulevard entwickelt werden soll: mehr Aufenthaltsqualität, Vorrang für Fußgänger, eine grüne Mitte in Höhe des Radlstegs, Autoverkehr und Parkplätze nur so weit wie für Anwohner, Schwerbehinderte, Taxis und Lieferanten nötig.

Detailansicht öffnen Bäume spenden Schatten, Wiesen lassen Regenwasser versickern, auch mitten in der Altstadt: Stadtbaurätin Elisabeth Merk bei der Vorstellung des Konzepts für den Boulevard Sonnenstraße. (Foto: Florian Peljak)

Der "Boulevard Sonnenstraße" zwischen Stachus und Sendlinger Tor wurde schon 2022 vorgestellt. Er sieht statt acht Auto-Fahrstreifen nur noch zwei auf der Westseite vor. Dazu Busspuren, Tramgleise, breite Rad- und Fußwege, Platz für Gastronomie, zusätzliche Baumreihen und eine Klimaterrasse mit Regenwasserversickerung. Gedacht ist er als ein erster Schritt zur Umgestaltung des Altstadtrings zum "Freiraumring".

Der Herzog-Wilhelm-Park gleich nebenan soll vergrößert, die Straßen ringsum, die die Grünflächen isolieren, zur Fußgängerzone umgestaltet werden. Geplant ist außerdem, den Park über die Josephspitalstraße hinaus nach Norden zu erweitern und den verrohrten Stadtbach, der das Gelände durchzieht, an die Oberfläche zu holen.

Plätze - Orte zum Erholen

Den Plätzen der Innenstadt kommt in dem Konzept eine tragende Rolle zu. Dort sollen die Menschen sich aufhalten, im Schatten sitzen, ein Buch lesen, sich vom Bummeln ausruhen können. Mancherorts gibt es allerdings vorher viel zu tun: Der Lenbachplatz etwa ist heute ein kurviges Stück Asphalt südlich der Alten Börse mit Trambahngleisen samt Haltestellen mittendrin. "Überdimensionierte Verkehrsflächen" in "isolierter Lage", überdies "vollständig versiegelt", diagnostiziert das Freiraumkonzept. Die Therapie: den Autos Fahrspuren wegnehmen und eine Verbindung zum grünen Maximiliansplatz schaffen. Der Wittelsbacher Brunnen könne den Verkehrslärm übertönen und an heißen Tagen Abkühlung bieten.

Detailansicht öffnen Ein Ort zum Verweilen soll der Wittelsbacher Brunnen werden. Derzeit ist er von Straßen umgeben. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Eine weitere Idee in der Innenstadt ist, mit dem Rückbau des Altstadtrings die früher enge Verbindung zwischen Sendlinger-Tor-Platz und Nußbaumpark wieder zu betonen, versiegelte Flächen aufzubrechen und so das Freiraumnetz zu erweitern. Der Zusammenhang von Park und Platz war durch den Bau der Matthäus-Kirche in den Fünfzigerjahren und den Ausbau der Straßenverkehrsflächen verloren gegangen.

Straßen - Mehr Raum zum Flanieren

Prachtstraßen wie Ludwigs-, Prinzregenten- oder Maximilianstraße mit ihren imposanten Bauten und den Sichtachsen in Richtung berühmter Sehenswürdigkeiten wie Siegestor, Friedensengel und Maxmonument wurden einst "als Begegnungsräume städtischen Lebens angelegt", heißt es im Freiraumkonzept. Wo heute der Verkehr oft mehr steht als fließt, ging man früher flanieren, schaute sich Paraden an, besuchte Veranstaltungen. Diese Funktionen wollen die Stadtplaner wieder herausarbeiten - Stichwort Boulevard -, und das mit viel Grün und Priorität für Menschen, die ohne Auto unterwegs sind.

Detailansicht öffnen Noch fahren und parken Autos in der Reichenbachstraße zwischen Gärtnerplatz und Viktualienmarkt. Das Freiraumkonzept sieht dort eine Fußgängerzone vor. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Zum Straßenkonzept gehört mehr Platz für Fußgänger, also sollen Fußgängerzonen ausgeweitet und neue geschaffen werden. Neben Herzog-Wilhelm-Straße und Tal, dem Rindermarkt, dem Areal um Amira- und Salvatorplatz und vielen Altstadtstraßen nennt das Konzept da unter anderem die Pestalozzistraße am Alten Südfriedhof und die Reichenbachstraße zwischen Viktualienmarkt und Gärtnerplatz.

Grünflächen - Aufwertung reizloser Areale

In der zugebauten Innenstadt neue Grünflächen anzulegen, ist schwierig. Andererseits sind sie angesichts des Klimawandels mit immer heftigeren Regenfällen für Wasserrückhalt und Versickerung unverzichtbar. Und wer im Sommer schon einmal einen Blick auf die Wiesen an der Alten Pinakothek geworfen hat, der weiß außerdem: Grünflächen sind Orte der Begegnung und Teil der Stadtkultur. Das Freiraumkonzept strebt ein "Netz aus grüner Infrastruktur" an, für das auch reizlose Areale wie die Freifläche an der Pinakothek der Moderne aufgewertet und Pflasterwüsten wie der Parkplatz hinter dem Haus der Kunst oder auch der Marstallplatz entsiegelt und begrünt werden sollen.

Detailansicht öffnen Der Marstallplatz soll entsiegelt und begrünt werden, weit über die kleine Rasenfläche vor der Max-Planck-Generalverwaltung hinaus. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Isarufer - Nächtliches Feiern vor dem Patentamt

Die Münchner lieben die Isar. Den Uferabschnitt an der Erhardtstraße vor den Patentämtern sollen sie noch lieben lernen. Die Stadtplaner stellen sich dort eine "Isartreppe mit Aufenthaltsfunktion" vor, eine neu gestaltete Promenade samt Treppe zum Fluss, deren Stufen zum Sitzen geeignet sind. Da in den Patentämtern nachts niemand ist, der sich gestört fühlen könnte, "eignet sich der Bereich für lärmintensive Freizeitnutzungen wie nächtliches Feiern", konstatieren sie. Positiver Nebeneffekt: Der benachbarte Gärtnerplatz nebst Anwohnern würde als Feiermeile entlastet, der Nutzungskonflikt dort entschärft.

Detailansicht öffnen Sitzstufen, Aussichtsbalkone, Promenaden: Was auf der Museumsinsel schon auf Besucher wartet, soll auch auf der westlichen Isarseite entlang der Erhardtstraße vor den Patentämtern verwirklicht werden. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Grüne Oasen - Baum plus Bank

Meist sind sie vom Verkehr umflossen und für Fußgänger uninteressant: kleine grüne Inseln im Straßenbild, deren Bäume nur den darunter geparkten Autos Schatten spenden. Das soll sich ändern. Das Freiraumkonzept begreift solche "Mikroplätze" als Naherholungsorte für die Nachbarschaft und Rastmöglichkeit für ältere oder beeinträchtigte Menschen. Außerdem seien sie "Trittsteine", die größere Erholungsflächen vernetzen. Die grünen Oasen sollen auf Kosten der Straßenflächen aus ihrer Insellage geholt und auf einer Seite an die Bebauung angeschlossen werden. "Baum plus Bank" sehen die Stadtplaner als Minimalausstattung, der Verzicht auf Parkplätze soll die Aufenthaltsqualität verbessern. Zu den Mikroplätzen mit Aufwertungspotenzial gehören laut Konzept der Wolfsbrunnen in der Straße Am Kosttor und der Platz um den Radl-Brunnen im Knick von Hacken- und Brunnstraße. Ganz neu gestaltet werden soll ein Mikroplatz am Wendehammer der Pilotystraße im Lehel.