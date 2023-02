Kommentar von Anna Hoben

Angenommen, das Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten" hätte zu einem Bürgerentscheid geführt. Und weiter angenommen, die Stadtpolitik hätte in einem Ratsentscheid zusätzlich noch eine eigene Fragestellung präsentiert. Wer da in München seinem Bürgerrecht hätte nachkommen wollen, der hätte möglicherweise leicht verwirrt vor den Abstimmungsunterlagen gesessen.

Grünanlagensatzung, Flächennutzungsplan, Ausgleichsflächen - und was genau bedeutet das nun alles für die Wiese neben dem eigenen Haus? Es wäre ziemlich kompliziert geworden und mit mehr als drei Millionen Euro auch ganz schön teuer. Insofern ist es keine schlechte Nachricht, dass es nun doch keinen Bürgerentscheid geben wird.

Denn es gibt bei dem Thema kein Schwarz oder Weiß. Es ist ja nicht so, als wären Grünflächen und Frischluftschneisen den Parteien im Rathaus bislang nicht wichtig gewesen. Und man wird kaum jemanden finden, dem der Erhalt von Wiesen und Parks in einer dichter werdenden Großstadt egal wäre. Die Diskussion über den Umgang mit Grünflächen zeigt allerdings exemplarisch die wachsenden Schwierigkeiten auf, in einer modernen Großstadt in Zeiten der Klimakrise verschiedene Interessen miteinander zu vereinbaren.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens machen es sich deshalb zu einfach, wenn sie von einem "konstruierten Widerspruch bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und dem Erhalt von Grünflächen" sprechen. Dass es hier sehr wohl einen Konflikt gibt und es für den Wohnungsbau in Zukunft noch schwieriger werden könnte, darauf hat die SPD zu Recht hingewiesen.

Die Grünen haben lange gesagt, dass die Forderungen des Bürgerbegehrens die Stadtplanung zu sehr einschränken würden. Jetzt betonen sie, dass sie auch nach der Übernahme an ihren Zielen für den Bau bezahlbarer Wohnungen festhalten. Wie das alles zusammengehen soll, haben sie bisher nicht erklärt. Aber vielleicht rechnen sie auch damit, dass sich ohnehin nicht gar so viel ändern wird - schließlich hat die Verwaltung schon angedeutet, dass die Bindung begrenzt ist und der Stadtrat sich im Einzelfall über das Bürgerbegehren hinwegsetzen kann.

Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Initiative aus der Bürgerschaft mit großem Tamtam übernommen wird und dann, vorsichtig ausgedrückt, nicht mehr allerhöchste Priorität genießt. Man erinnere sich nur an die Kampagne "Sauba sog i", die der Stadtrat vor sechs Jahren übernahm - und die danach schnell verpuffte.