Die Münchner Biennale soll auch im Jahr 2024 stattfinden. Das hat der Kulturausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag beschlossen. Das Festival für neues Musiktheater bekommt von der Stadt für die kommende Ausgabe gut 2,5 Millionen Euro. Zusätzliche Kosten wie Mietausgaben etwa für den Gasteig oder dessen Interimsquartier sollen in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant und berücksichtigt werden. Zudem wird das Kulturreferat ermächtigt, Kompositionsaufträge und Produktionsverträge für insgesamt 850 000 Euro zu schließen.