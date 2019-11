Die Grünen haben bei den vergangenen Wahlen so manchen Rekord gebrochen, doch einsamer Spitzenreiter sind sie in München auch noch in einer anderen Disziplin: beim Wechsel ihrer Stadtchefs. An diesem Donnerstag sollte auf einem Parteitag die Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel an die Spitze der Münchner Grünen rücken. Ihre Wahl galt als sicher, eine Gegenkandidatin hatte sich jedenfalls schriftlich nicht beworben. Die langjährige Stadträtin und frühere Fraktionschefin füllt bei einem Erfolg die Lücke, die Gudrun Lux im September durch ihren Rücktritt gerissen hat. Allerdings muss die Basis nicht lange warten, bis sie wieder eine neue Vorsitzende wählen darf. Demirel will nur als Interimschefin einspringen und ihren Posten bei der nächsten regulären Vorstandswahl im kommenden Jahr wieder räumen.

Die erfahrene Stadtpolitikerin soll und will die Partei gemeinsam mit ihrem männlichen Partner in der Doppelspitze, Dominik Krause, in die Kommunalwahl führen. "Wir müssen raus auf die Straßen und Münchens Menschen überzeugen, dass nur Grün eine umweltverträgliche und menschliche Lösung für Verkehrskollaps, Wohnungsmangel, verpestete Luft, soziale Benachteiligung, Gentrifizierung oder Armut parat hat", erklärte sie in ihrer schriftlichen Bewerbung. Die Ziele nach den Erfolgen bei den Wahlen im Land und in Europa sind hoch gesteckt. Sie wolle ihren Part beitragen, dass die Grünen "ihr stärkstes Ergebnis und die Mehrheit der Stimmen erzielen", schrieb Demirel.

"Wir freuen uns sehr über die Bewerbung von Gülseren Demirel", sagte Co-Stadtchef Krause, der auch stellvertretender Sprecher der Fraktion ist. Nach dem überraschenden Rücktritt von Lux wenige Tage nach der Aufstellung der Stadtratsliste wollten die Grünen keine lange Vakanz an der Spitze. Dort herrscht ohnehin ein Kommen und Gehen wie bei einem Fußballverein mit permanenten Abstiegssorgen. Auch Heidi Schiller, die Vorgängerin von Gudrun Lux, war vorzeitig zurückgetreten. Sie hatte berufliche Gründe angeführt. Bei den Männern ist die Lage ähnlich unübersichtlich. 2014 hatte der jetzige Stadtrat Sebastian Weisenburger den Posten als Stadtchef vorzeitig aufgegeben. Ihm folgte Hermann Brem, der 2017 entnervt hinwarf. Silvio Bohr hielt seine eineinhalb Jahre dauernde Amtszeit bis zum Frühjahr 2019 durch, trat aber aus beruflichen Gründen nicht mehr an. Die Grünen wählten dann mit großer Mehrheit Krause.

Die Gründe für die häufigen Wechsel folgen jedenfalls von außen betrachtet keinem Muster. Mal waren sie beruflicher Natur, mal zwischenmenschlicher, mal wurde der Stress zu groß. Einen Grund als durchgehenden Faktor kann man jedenfalls ausschließen: mangelnden Erfolg. Tatsächlich ist der Job eines Stadtchefs nicht immer dankbar: viel Arbeit nach innen und wenig Ehre nach außen. Die Zahl der Mitglieder der Grünen in München hat die Marke 2800 passiert, die jüngsten Erfolge wecken auch viele Erwartungen. "Das stellt uns vor große Herausforderungen", sagte Stadtchef Krause.

Gesucht wurde deshalb eine Parteichefin, die im schon laufenden Wahlkampf sofort mitmischen kann, Erfahrung bei möglichen Koalitionsverhandlungen im Rathaus hat und die Partei inhaltlich und auch emotional führen kann. All das treffe auf Demirel zu, sagte Krause. Die Sozialpädagogin ist seit 1995 Mitglied bei den Grünen. Von 2008 bis 2018 gehörte sie dem Stadtrat an, die letzten sechs Jahre als Fraktionschefin. Seit der Landtagswahl sitzt sie als Abgeordnete im Maximilianeum. Für ein gutes halbes Jahr will sie nun nochmals einen Schwerpunkt in der Stadtpolitik setzen. "Ich bin wahlkampferfahren, erprobt in Koalitionsverhandlungen und termin-marathon-nervenstark", verspricht sie den Mitgliedern.