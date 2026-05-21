Clara Nitsche ist neue Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Rathaus. Die Mitglieder der größten Fraktion im Münchner Stadtrat wählten die 29-Jährige, die bislang schon als Stellvertreterin fungierte, bei einer Klausur in Bad Aibling in das Amt. Nitsche wurde erstmals 2020 in den Stadtrat gewählt, damals war sie die jüngste Stadträtin. Ihr politischer Schwerpunkt liegt vor allem auf sozialen Themen. Die Grünen hätten von den Bürgern ein „starkes Mandat“ bekommen, sagte Nitsche, das gelte es nun mit konkreter Politik zu füllen. „Dieser Aufgabe werde ich mich mit viel Engagement widmen.“