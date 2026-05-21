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Grüne im StadtratClara Nitsche zur neuen Co-Fraktionsvorsitzenden gewählt

Clara Nitsche ist neue Co-Vorsitzende der Fraktion Grüne/Rosa Liste im Münchner Stadtrat.
Clara Nitsche ist neue Co-Vorsitzende der Fraktion Grüne/Rosa Liste im Münchner Stadtrat. Johannes Simon

Die Fraktion von Grünen und Rosa Liste im Münchner Stadtrat hat eine neue Co-Vorsitzende: Clara Nitsche bildet künftig mit Sebastian Weisenburger die neue Spitze.

Clara Nitsche ist neue Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Rathaus. Die Mitglieder der größten Fraktion im Münchner Stadtrat wählten die 29-Jährige, die bislang schon als Stellvertreterin fungierte, bei einer Klausur in Bad Aibling in das Amt. Nitsche wurde erstmals 2020 in den Stadtrat gewählt, damals war sie die jüngste Stadträtin. Ihr politischer Schwerpunkt liegt vor allem auf sozialen Themen. Die Grünen hätten von den Bürgern ein „starkes Mandat“ bekommen, sagte Nitsche, das gelte es nun mit konkreter Politik zu füllen. „Dieser Aufgabe werde ich mich mit viel Engagement widmen.“

Als Co-Chef an der Fraktionsspitze bestätigt wurde Sebastian Weisenburger, 43. Er hat das Amt bereits seit 2023 inne. Als stellvertretende Vorsitzende bestätigten die Stadträtinnen und Stadträte Sibylle Stöhr. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist David Süß. Zu Beisitzern bestimmt wurden Christian Smolka und Gudrun Lux.

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