Von Heiner Effern

Zumindest einmal hat es richtig gekracht auf dem Parteitag der Münchner Grünen am vergangenen Samstag. Während der politischen Aussprache kam Michael Löffler auf die Bühne des Kolpinghauses und stellte seinen Verantwortlichen ein miserables Zeugnis in Sachen Inklusion aus. Der Parteitag sei so organisiert, dass er Menschen mit einer gesundheitlichen Einschränkung massiv benachteilige, sagte er, und zählte Barriere um Barriere auf, wie er sie empfunden hat bis zum Platz am Bühnen-Mikro. Die Grünen sollten sich an Realitäten messen lassen, "nicht an schönen Worten", forderte Löffler erbost.