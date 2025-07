Der Parteitag hat gezeigt, wie tief die Grünen in einer Schlüsselfrage der Stadtentwicklung gespalten sind. IOC-Gegner Ludwig Hartmann steht als Sieger da.

Am Ende hat sie doch noch zugeschlagen, die einst so kritische und berüchtigte, weil unberechenbare Basis der Grünen. Die Verabschiedung des Programms für die Kommunalwahl war zuvor noch ein Kuscheln und Wohlfühlen, wie es mittlerweile ein Markenzeichen des größten Stadtverbands Deutschlands ist. Doch dann wurde der Dringlichkeitsantrag zur Bewerbung für olympische Sommerspiele auf dem Stadtparteitag aufgerufen. Nach der Debatte standen Bürgermeister Dominik Krause, die Fraktionen im Landtag und im Stadtrat sowie die Münchner Stadtvorsitzenden ziemlich blamiert da. Und mit einem Problem, das sie bis weit in den Kommunalwahlkampf hinein plagen wird.