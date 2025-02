Florian Roth wartet erst mal ab, mehr kann er nicht tun. Der vom Münchner Stadtrat zum neuen Kulturreferenten gewählte Grünen-Politiker darf das Amt nicht antreten, das hat das Verwaltungsgericht München in dieser Woche verkündet. Am Freitag prüften die Juristen im Rathaus die Begründung des Beschlusses noch; von ihrer Einschätzung hängt ab, ob die Stadtverwaltung Einspruch einlegt – oder ob sie die Spitzenposition im Kulturreferat neu ausschreibt, wie es das Gericht vorgibt.

„Der Ball liegt bei der Stadt“, sagt Roth, der im Referat für Bildung und Sport (RBS) eine Beratungsstelle leitet: „Ich werde abwarten, ob sie Rechtsmittel einlegt, dann schaue ich weiter.“ Im besten Falle bestätigt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Ende die Auffassung der Stadt, dass bei seiner Wahl alles rechtens gewesen war – „dann muss ich mir keine Gedanken machen“. Dann könnte er die Stelle am 1. Juli antreten. Lehnt die nächste Instanz ebenfalls seine Zulassung über eine Ausnahmeregel ab, könnte sein Traum vom Kulturreferenten endgültig platzen.

Gegen die Wahlentscheidung des Stadtrats vom 23. Oktober war ein Mitbewerber von Roth vorgegangen, der damals nicht zum Zug gekommen war. Die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts zerpflückte in ihrer Begründung die Argumente des „dienstlichen Bedürfnisses“ und des „sonstigen Qualifikationserwerbs“, mit dem die Grünen ihren langjährigen Stadtrat Roth, einen promovierten Politikwissenschaftler, überhaupt erst in den Bewerberkreis aufnehmen konnten.

Am Freitag wollten sich weder Grüne noch SPD zu dem Fall äußern. Es ist nicht das erste Mal, dass die Münchner Grünen mit einem Kandidaten, einer Kandidatin für einen Referenten-Posten am Veto einer übergeordneten Instanz scheitern.

Boris Schwartz im Jahr 2015 als Chef der Münchner Markthallen. Der Grünen-Politiker sollte Kommunalreferent werden. (Foto: Stephan Rumpf)

2012 hatten sie ihren Stadtrat Boris Schwartz als Kommunalreferenten installieren wollen, als Nachfolger seiner Parteifreundin Gabriele Friderich. Damals akzeptierte die Regierung von Oberbayern die Wahl aber nicht, weil Schwartz nach ihrer Einschätzung die Mindestvorgaben für das Spitzenamt nicht erfüllte – einen Universitätsabschluss und drei Jahre Tätigkeit in einer vergleichbaren Position.

Der damalige Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) hatte seinerzeit darauf hingewiesen, dass von vornherein klar war, dass das „juristische Risiko beträchtlich“ war; es sei jedoch der Wunsch des grünen Koalitionspartners im Rathaus gewesen, es trotzdem einzugehen. Schwartz zog seine Bewerbung schließlich zurück, wegen der „ungewissen Erfolgsaussichten und der voraussichtlich langen Verfahrensdauer einer Klage“, wie er mitteilen ließ. Statt seiner kam Friderichs Stellvertreter Axel Markwardt in die Führungsposition, ein SPD-Mann.

„Völlig veraltete Gesetzeslage“

Der damalige Fraktionschef der Grünen Siegfried Benker schimpfte über eine „völlig veraltete Gesetzeslage, die akademische Qualifikationen und verstaubtes Beamtenrecht gegenüber anderen Berufs- und Lebenserfahrungen einseitig bevorzugt, darüber hinaus Fachhochschulabsolventen diskriminiert und der Lebenswirklichkeit des 21. Jahrhunderts nicht mehr gerecht wird“. Geändert hat er damit freilich nichts.

Ende 2021 hatte die Fraktion von Grünen/Rosa Liste dann ihre Co-Chefin Anna Hanusch als neue Baureferentin vorgeschlagen; mit den Stimmen der SPD galt die Wahl der Diplom-Architektin bereits als sicher. Allerdings meldete die CSU Zweifel an der formalen Qualifikation von Hanusch an und schaltete die Regierung von Oberbayern als Aufsichtsbehörde ein. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl hatte seinerzeit gefragt, „ob eine Architektin ohne Erfahrung im Leiten großer Einheiten die richtige Besetzung ist“.

Anna Hanusch, Grüne, sollte Baureferentin werden. (Foto: Andreas Gregor/oh)

Zur fachlichen Eignung von Hanusch hatte sich die Regierung von Oberbayern damals nicht geäußert, aber sie hatte eine öffentliche Ausschreibung für den Spitzenposten gefordert. Davon, so die Behörde weiter, könne die Stadt nur in Ausnahmefällen absehen, etwa wenn eine Referentin, ein Referent im Amt bestätigt werde oder ein Stellvertreter für einen ausscheidenden Chef nachrücken soll. Ansonsten gelte das Prinzip der Bestenauslese.

In diese Konkurrenzsituation wollte sich Anna Hanusch vor drei Jahren nicht begeben, sie verzichtete auf eine Teilnahme am weiteren Bewerbungsprozess. In dem setzte sich schließlich die promovierte Stadtplanerin Jeanne-Marie Ehbauer durch, zuvor Baudezernentin in Bremerhaven. Auch sie gehört den Grünen an.

Aus Kreisen der Grünen hieß es am Freitag, man habe das Verfahren für die Berufung des Kulturreferenten vorher von der Regierung von Oberbayern prüfen lassen; die habe diesmal keine Bedenken gehabt, zumindest nicht gegen das Prozedere. Von 35 eingegangenen Bewerbungen waren zwanzig gleich aussortiert worden. Acht Personen bescheinigte die Personalverwaltung, dass sie die Kriterien in vollem Umfang erfüllen – darunter war der Kläger. Sieben weitere ließ der Stadtrat mit der Hilfskonstruktion des „sonstigen Qualifikationserwerbs“ und eines „dienstlichen Bedürfnisses“ zu; dazu gehörte Florian Roth.

Nach dem Gerichtsbeschluss streuten andere Parteien Salz in die grün-rote Wunde. So wiederholte Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) sein Lob für den wegen Roth aus dem Amt des Münchner Kulturreferenten geschassten parteilosen Anton Biebl, den er zum 1. April als Change-Manager für die Museen des Freistaats angeheuert hat: „Er ist einer der profiliertesten Kultur-Manager Deutschlands – sehr geschätzt, gut vernetzt und verfügt über langjährige Erfahrung. Ich freue mich sehr auf die frischen Impulse, die er mitbringen wird.“

Jörg Hoffmann, der FDP-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, wies spitz darauf hin: „Referent in dieser Stadt zu sein, ist kein politischer, sondern ein fachlicher Job.“ Er hoffe nun, „dass der Oberbürgermeister nach dieser Schlappe ein Machtwort spricht, statt sich weiterhin grüner Machtpolitik zu ergeben“. Und fast genüsslich wurde aus den Reihen der Rathaus-Opposition kolportiert, dass der erfolgreiche Kläger selbst Parteimitglied bei den Grünen sei.