Die Grünen im Rathaus haben ihre Fraktionsspitze bestätigt. Bei turnusgemäßen Wahlen auf einer Klausur im Tierpark Hellabrunn erhielt das bisherige Führungsduo aus Mona Fuchs und Sebastian Weisenburger erneut eine Mehrheit. Als Stellvertreterinnen setzten sich wieder Clara Nitsche und Sibylle Stöhr durch. Damit startet die Fraktion Grüne/Rosa Liste mit ihrem bisherigen Führungspersonal in das letzte Drittel dieser Stadtratsperiode und auch den Kommunalwahlkampf. Im Frühjahr 2026 werden Stadtrat und Oberbürgermeister zum nächsten Mal gewählt.

"Die letzten zwei Jahre waren turbulent, und auch in Zukunft müssen wir alles dafür tun, um die Klimakrise mit gezielten Maßnahmen abzuwenden", erklärte Fuchs in einer Mitteilung. "Dabei möchte ich raus aus dem Elfenbeinturm Rathaus und hin zu den Menschen." Fuchs zog 2020 in den Stadtrat ein und wurde bereits 2022 zur Fraktionschefin gewählt.

Detailansicht öffnen Seit Herbst 2023 ist Sebastian Weisenburger Fraktionschef. (Foto: Andreas Gregor)

Als Bürgermeisterin Katrin Habenschaden ihren Rückzug aus der Politik bekanntgab und Dominik Krause, der damalige Co-Vorsitzende der Fraktion, ins Bürgermeisteramt wechselte, rückte im Oktober 2023 Sebastian Weisenburger an ihre Seite auf. "Sichere Radwege, ein besserer ÖPNV, eine gute Bildung für alle Münchner Kindl - und das bei knappen Kassen", das werde eine ordentliche Herausforderung in den kommenden beiden Jahren, beschrieb Weisenburger seine Ziele.

Die Abstimmungsergebnisse sollen nach Informationen der SZ recht eindeutig gewesen sein. Allerdings gab es auch keine Gegenkandidatinnen oder -kandidaten. Über die Zusammenarbeit mit der Koalitionspartnerin SPD/Volt verloren die beiden Fraktionschefs in der schriftlichen Mitteilung danach kein Wort.

Zuletzt hatte es harte Auseinandersetzungen um die Besetzung der Spitze des Kommunalreferats gegeben. Allerdings hatten die beiden Fraktionschefinnen Mona Fuchs und Anne Hübner (SPD) auf einer Demonstration zum Schutz der Demokratie zuletzt demonstrativ Nähe gezeigt. Die SPD hatte ihre Fraktionsspitze mit Hübner und Christian Köning als Vorsitzende im März wiedergewählt.