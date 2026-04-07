In der Nacht zum 30. Juni 1934 besteigt Adolf Hitler zusammen mit Reichspropagandaminister Joseph Goebbels und dem hochrangigen SA-Mann Viktor Lutze auf dem Flugplatz Hangelar bei Bonn eine Maschine, die um 1.45 Uhr zum Flug nach München abhebt. Im Morgengrauen landet das Flugzeug auf dem Oberwiesenfeld, woraufhin Hitler unverzüglich den SA-Obergruppenführer August Schneidhuber und den SA-Gruppenführer Wilhelm Schmid herbeikommandieren lässt. Als die beiden Münchner SA-Führer eintreffen, beschimpft Hitler sie als „Verräter“, reißt ihnen die Schulterstücke von der Uniform und brüllt: „Sie sind verhaftet und werden erschossen.“