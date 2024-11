Süßigkeiten aus Datteln und Trinkwasser, das mit Duftstoffen angereichert wird: Diese Ideen haben den Münchner Gründerpreis 2024 gewonnen. Die Auszeichnung gibt es seit 1997. Verliehen wird sie von der Münchner Stadtsparkasse, die damit den Gründergeist in der Metropole belohnen und fördern will.

„München ist die Gründerstadt in Bayern, ja in Deutschland“, so Vorstandsmitglied Stefan Hattenkofer bei der Bekanntgabe der Sieger. Berlin sei vielleicht größer, könne aber bei der Dynamik nicht mithalten. Und diese lasse trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage auch nicht nach.

Rund 500 Anfragen von Start-up-Unternehmen erreichten die Stadtsparkasse in den vergangenen Jahren im Schnitt. In diesem Jahr waren es bis jetzt schon mehr als 600. Ein Trend ist dabei deutlich zu beobachten: bei fast allen spielt Künstliche Intelligenz inzwischen eine Rolle.

Bei den diesjährigen Preisträgern ist das nicht der Fall. Der Start-up-Preis, für den ein Publikumsvoting maßgeblich war, an dem sich rund 3000 Menschen beteiligten, geht an „Djoon“ (gesprochen „Tschuun“). Das Unternehmen wurde 2021 gegründet, es produziert und vertreibt besondere Süßigkeiten: Dattel-Pralinen, Dattel-Schokolade, Dattel-Lebkuchen, Dattel-Aufstriche.

Produziert werden diese in München. Mehr als 50 Mitarbeiter sind damit inzwischen beschäftigt. In den vergangenen Jahren hat sich der Umsatz jeweils regelmäßig rund verdoppelt, inzwischen hat er die Marke von zwei Millionen Euro geknackt.

In inzwischen 14 Ländern ist Air-up aktiv, an den der durch eine Expertenjury vergebene Preis der Kategorie „Aufsteiger“ geht. Die Firma vertreibt Trinkflaschen, in deren Deckel sich Duftringe einsetzen lassen, durch die das eingefüllte Wasser mit Geschmack angereichert wird, ohne dass diesem Stoffe beigemischt werden.

Um sich für die Aufsteiger-Kategorie zu qualifizieren, müssen die Unternehmen die Start-up-Phase überstanden und mehr als 15 Mitarbeiter haben. Air-up gibt es seit 2019. Die Firma beschäftigt mittlerweile mehr als 250 Angestellte.