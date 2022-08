Gerade in den zentralen Vierteln bleibt mehr Grün für heiße Zeiten oft ein frommer Wunsch - zu dicht ist hier das Netz an unterirdischen Leitungen für Daten, Strom, Wasser und vor allem Abwasser, kurz Sparten genannt. Die Bezirksausschüsse Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (BA 2) und Sendling (BA 6) setzen sich nun dafür ein, auch dort Bäume und Sträucher zu setzen, wo nicht tief gegraben werden kann. Kleinere Bäume könnten dabei quasi im Topf gepflanzt werden, sei es in Hochbeeten, die auf versiegelten Oberflächen abgestellt werden, oder in solchen, die in flachen Vertiefungen sitzen und den Raum für Wurzeln nach oben fortsetzen. Während der BA 2 das Baureferat generell um "kreative Lösungsvorschläge" bittet, werden die Sendlinger Nachbarn etwas konkreter bei der Standortwahl. Sie regen schmale, säulenförmige Bäume in der Oberländerstraße an, sowie Hochbeete weiter nördlich in der Schmied-von-Kochel-Straße.