6. August 2018, 18:53 Uhr München Großstadtinsel

Es waren einmal acht Weiden, die auf der Wiese am rechten Isarufer standen. Vor neun Jahren kamen Bagger, und so entstand im Zuge ihrer Renaturierung mitten in der Isar eine kleine grüne Insel. Die Weideninsel, wie sie seitdem heißt, war eigentlich als Brutplatz für Wasservögel gedacht, sie liegt außerdem im Landschaftsschutzgebiet. Doch längst haben die Münchner das 1500 Quadratmeter kleine Eiland für sich entdeckt, jetzt im Sommer wird es den Vögeln auf der Insel zu voll und zu laut. Verboten ist das Betreten grundsätzlich nicht, aber die Büsche und Gräser zu zertrampeln, bekommt der Großstadtinsel sicherlich nicht.