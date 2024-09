Glosse von Christiane Lutz

Das Schönste am Leben in der Stadt ist: Man ist nie allein. Das Schlimmste am Leben in der Stadt ist: Man ist nie allein. Je nach Gemütslage, Jahreszeit und Alkoholpegel trifft auch in München stets das eine oder andere Extrem zu. Entschließt man sich beispielsweise, an einem hübschen Herbsttag ins Café zu gehen, ist es nett, eine Freundin zu haben, die einen spontan begleitet. Steht man allerdings für eine Wohnungsbesichtigung für 90 Quadratmeter, sanierter Altbau in der Au für 1400 Euro warm an, während sich die Schlange um die Ecke bis zur nächsten Straßenkreuzung windet (verdammt wie viele sind das noch?), dann ist es weniger schön, nicht allein zu sein. Tausend Menschen vor einem im DHL-Shop: das nackte Grauen. Die nette Nachbarin, die die Pakete immer annimmt: großartig.