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InnenstadtPolizei und Zoll starten Großrazzia im Münchner Bahnhofsviertel

Mit einem Großaufgebot durchsuchen Polizei und Zoll zahlreiche Läden im Bahnhofsviertel.
Mit einem Großaufgebot durchsuchen Polizei und Zoll zahlreiche Läden im Bahnhofsviertel. Robert Haas

Mehr als 500 Beamte sind in der Landwehrstraße im Einsatz. Worum es bei der Aktion geht.

Mit einem Großaufgebot ist die Münchner Polizei am Mittwochabend in das südliche Bahnhofsviertel ausgerückt. An der Razzia ist auch der Zoll mit starken Einsatzkräften beteiligt. Laut Polizei sind mehr als 500 Beamte im Einsatz. Die Landwehrstraße ist deshalb von der Sonnenstraße bis zum St.-Pauls-Platz gesperrt.

Die Beamten durchsuchen derzeit fast 60 Läden gleichzeitig, darunter auch zahlreiche Friseurläden, Shishabars, Supermärkte, und Dönerläden. Schwerpunkt der Aktion ist der Kampf gegen Schwarzarbeit. Für die Bevölkerung besteht laut Polizei keine Gefahr.

Das Münchner Bahnhofsviertel gilt als einer der Kriminalitätsschwerpunkte der bayerischen Landeshauptstadt mit Gewalt- und Drogenkriminalität sowie Schwarzarbeit und illegaler Prostitution. Im November hat das Münchner Polizeipräsidium im südlichen Bahnhofsviertel zwei Video-Überwachungstürme in Betrieb genommen. Die Türme stehen an den Ecken Schillerstraße/Adolf-Kolping-Straße und Adolf-Kolping-Straße/ Zweigstraße. Anwohner und Geschäftsleute in der Schillerstraße hatten sich über wachsende Straßenkriminalität beschwert. Auslöser dafür könnten die verschärften Kontrollen im Alten Botanischen Garten sein, weswegen sich die Szene von dort in Richtung Schiller- und angrenzende Straßen verlagert hat.

Eine städtische Taskforce hat für das Areal ein Konzept entworfen, das einerseits mehr Präsenz der Polizei und des Sicherheitsdiensts der Stadt vorsieht, aber auch mehr Licht, mehr Sauberkeit, Schanigärten und Tempolimits sowie verbesserte soziale Angebote.

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Von Heiner Effern und Max Fluder

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