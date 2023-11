Von René Hofmann und Sebastian Krass

Begeisterung klingt anders. Das Großmarktareal im Stadtteil Sendling ist eine der größten innerstädtischen Flächen, auf denen sich im Münchner Stadtzentrum noch Gestaltungsspielraum in größerem Maßstab bietet. Das, was in der Stadtgestaltungskommission nach der Präsentation des neuen Konzeptes für das Areal an diesem Dienstag zu hören war, lässt aber den Schluss zu: Die Landeshauptstadt ist auch an dieser Stelle gerade dabei, eine Chance zu vergeben. Ein großer Wurf bleibt aus, der Pragmatismus setzt sich durch.