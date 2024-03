Weil die Fläche im geplanten Großmarkt in Sendling nicht ausreicht, soll der riesige Bau nun zweigeschossig ausfallen, heißt es in einem internen Bericht für den Stadtrat. Die Pläne sind heikel - aus mehreren Gründen.

Von Sebastian Krass

Aus einem Geschoss mach zwei: Die neue Großmarkthalle für München soll nun fast doppelt so groß werden wie bisher geplant. Das geht aus einer nicht-öffentlichen Beschlussvorlage für die Vollversammlung des Stadtrats am Mittwoch hervor, das Dokument liegt der SZ vor. Darin stellt das Kommunalreferat vor, was sich an der Neubau-Planung in den vergangenen drei Monaten getan hat. Damals hatte ein großer Teil der Händlerinnen und Händler das Konzept, das ein Investor erarbeitet hatte, als untauglich verworfen, unter anderem wegen aus ihrer Sicht zu kleiner Handelsflächen.