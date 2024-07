Weil den Händlern der Platz in der geplanten 430 Meter langen Halle nicht ausreicht, hat der Investor sein Konzept überarbeitet und ein zusätzliches Stockwerk draufgepackt. Doch noch immer bleiben viele Fragen offen.

Von Sebastian Krass

Die Gebäudelänge von 430 Metern war immer schon enorm, jetzt ist der geplante Neubau der Großmarkthalle für München auch nach oben gewachsen. Statt der ursprünglich vorgesehenen Höhe von sieben Metern würde sich der Gebäudekörper nach einer Überarbeitung des Konzepts nun großteils bis zu 26 Meter an der Schäftlarnstraße in Sendling erheben. Das geht aus einer nicht-öffentlichen Beschlussvorlage für die Vollversammlung des Stadtrats am Mittwoch hervor.