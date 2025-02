Von Sebastian Krass

Wo in München könnte bis 2030 eine neue Großmarkthalle entstehen? Ausschließlich auf dem bisherigen Areal an der Schäftlarnstraße in Sendling, das war über Jahre die Linie der ehemaligen Kommunalreferentin Kristina Frank. Doch nun, ein halbes Jahr nach Amtsantritt ihrer Nachfolgerin Jacqueline Charlier, gibt es neue Optionen.