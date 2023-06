Wieder einmal wurde eine Unterführung in der Thalkirchener Straße zur Falle für einen Sattelzug, der zuvor die Großmarkthalle beliefert hatte. Der spanische Lkw, beladen mit Früchten, hatte am Freitag kurz vor acht Uhr eine erste Unterführung mit einer Durchfahrtshöhe von 3,70 Metern ohne Probleme passiert. An der zweiten jedoch blieb er stecken, dabei wurde der Kühlkofferaufbau schwer beschädigt. Die Feuerwehr fand den Fahrer völlig aufgelöst vor. Zudem sprach er nur Spanisch, was die Kommunikation erschwerte. Dann aber bot ein Feuerwehr-Mitarbeiter an, seine Lebensgefährtin als Dolmetscherin einzusetzen, sie spreche fließend Spanisch. So geschah es, über ein Handy konnte nun mit dem Mann gesprochen werden. Schließlich wurde Luft aus der Luftfederung und den Reifen des Lkw abgelassen, danach konnte er aus der Unterführung manövriert werden.