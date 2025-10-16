Auf dem riesigen Gelände der Großmarkthalle wird seit Jahrzehnten Obst und Gemüse gehandelt. Mit den Grünen verabschiedet sich nun die erste große Partei von dem Standort. Wie das Viertel in Zukunft aufblühen könnte.

Der Großmarkt soll raus aus dem Zentrum Münchens – und somit Platz machen für ein neues Stadtquartier mit viel bezahlbarem Wohnraum. Das ist die neue politische Linie der Grünen im Münchner Stadtrat. Sie sind damit die erste große Fraktion, die sich verabschiedet von der bisherigen Beschlusslage, dass der Umschlagplatz für Obst, Gemüse und Blumen in einem Neubau an der Schäftlarnstraße in Sendling bleiben soll.