Der Großmarkt soll raus aus dem Zentrum Münchens – und somit Platz machen für ein neues Stadtquartier mit viel bezahlbarem Wohnraum. Das ist die neue politische Linie der Grünen im Münchner Stadtrat. Sie sind damit die erste große Fraktion, die sich verabschiedet von der bisherigen Beschlusslage, dass der Umschlagplatz für Obst, Gemüse und Blumen in einem Neubau an der Schäftlarnstraße in Sendling bleiben soll.
Neuer Plan für GroßmarkthalleMitten in München sollen Tausende günstige Wohnungen gebaut werden
Lesezeit: 4 Min.
Auf dem riesigen Gelände der Großmarkthalle wird seit Jahrzehnten Obst und Gemüse gehandelt. Mit den Grünen verabschiedet sich nun die erste große Partei von dem Standort. Wie das Viertel in Zukunft aufblühen könnte.
Von Sebastian Krass
Stadtbevölkerung:Wie München wächst und wo künftig die Jungen wohnen
In 20 Jahren könnten in München mehr als 1,8 Millionen Menschen leben. Der neue Demografiebericht zeigt, wohin es neue Einwohner zieht, woher sie kommen – und welche Viertel langsam altern.
Lesen Sie mehr zum Thema