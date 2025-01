Die überarbeitete Planung für eine neue Großmarkthalle in München stößt bei der Zielgruppe, den Händlerinnen und Händlern, auf Skepsis: Es sei fraglich, ob „so ein Konzept auch für einen Großmarkt funktioniert“, heißt es in einem Newsletter, den der Deutsche Fruchthandelsverband kurz vor dem Jahreswechsel verschickt hat. Die Immobilien-Zeitung hat zuerst darüber berichtet.

Demnach war die Spitze des Bundesverbandes im Dezember dabei, als der designierte Investor, die Büschl-Gruppe aus Grünwald, mit seinem neuen Partner Four Parx den Händlerinnen und Händlern aus München die aktuelle Planung für den Neubau eines Großmarkts vorgestellt habe. Es sei nach wie vor unsicher, „wie sich am Ende die tatsächlichen Mietpreise entwickeln“ und wie viele Händler „in der neuen Struktur noch dabei sein werden“, heißt es in dem Newsletter.

Am Dienstag kommender Woche wird sich die Stadtgestaltungskommission mit dem Bauvorhaben auf dem südlichen Teil des bestehenden Großmarkt-Geländes an der Schäftlarnstraße befassen. Entstehen soll ein Gebäude von 425 Metern Länge und 158 Metern Breite mit einer Höhe von 26 bis 30 Metern. Bereits im Jahr 2023 hatte die Kommission über einen Großmarkt-Entwurf diskutiert. Damals war das Gebäude noch einstöckig mit sieben Metern Höhe geplant. Die Kommission solle nun „aufgrund der stadtgestalterisch bedeutsamen Lage und des Umfangs des Vorhabens“ erneut darüber diskutieren, heißt es in der Einladung zur Sitzung.