Ralf Büschl will offenbar doch keine Wohnungen auf der Großmarkthalle bauen. Nun stellt sich die Frage, wie viel seine Versprechungen bei anderen Projekten wert sind.

Kommentar von Sebastian Krass

Der Grünwalder Immobilieninvestor Ralf Büschl versteht sich ausgezeichnet darauf, für seine Projekte ein gutes politisches Klima zu schaffen. Knapp 2000 Wohnungen im bisherigen Kleingartenidyll Eggarten? Büschl verspricht ein autoarmes Vorzeigequartier und überträgt den Bau des bezahlbaren Wohnraums an die Münchner Genossenschaften. Der Bau von zwei 155-Meter-Türmen an der Paketposthalle, es wären Münchens höchste Gebäude? Büschl verspricht, dafür die Halle zu einem riesigen öffentlichen Ort zu machen und nebendran mehr bezahlbaren Wohnraum zu bauen als vorgeschrieben. Der seit Jahren von vielen vermasselte Bau einer neuen Großmarkthalle? Büschl stellt in Aussicht, das mit dem Neubau Hunderter neuer Wohnungen zu kombinieren, auch hier die Hälfte gefördert oder preisgedämpft.