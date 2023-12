Alle lieben den Großmarkt - doch wegen unterschiedlicher Interessen von Händlern, Stadtpolitik und Investor gerät seine Zukunft in Gefahr.

Kommentar von Sebastian Krass

Was es nicht alles an liebevollen Beschreibungen gibt für den Münchner Großmarkt: Ein Ort sei das, an dem Tag für Tag frische Lebensmittel aus aller Welt gehandelt werden. Ein Ort, der Millionen Menschen mit Vitaminen versorgt. Dort, im Stadtteil Sendling, liege "der Bauch der Stadt". Einen Magen aus Stein muss haben, wer da nicht ein wohlig-leichtes Appetitgefühl bekommt.