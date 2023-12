Mega-Projekt in Sendling

So soll sie aussehen, die neue Großmarkthalle, die die Büschl-Gruppe im Münchner Stadtteil Sendling bauen will.

Bis 2030 soll sie eigentlich stehen: die gigantische Großmarkthalle, die die Büschl-Gruppe mitten in der Landeshauptstadt errichten will. Die Obst- und Gemüsehändler wollen dort aber nicht einziehen. Kippt nun das ganze Projekt?

Von Sebastian Krass

Nach sechs Jahren Planung droht der Neubau einer Münchner Großmarkthalle durch einen privaten Investor zu scheitern - und zwar an der Ablehnung der Menschen, für die dieser Großmarkt gedacht ist: Die Mitglieder des bayerischen Fruchtverbandes und zahlreiche weitere Obst- und Gemüsehändler haben sich am Dienstag auf einer Versammlung einstimmig gegen das Konzept eines privaten Investors, der Büschl-Unternehmensgruppe aus Grünwald, ausgesprochen. Das geht aus einer am Mittwochnachmittag versandten Pressemitteilung des Verbandes hervor.