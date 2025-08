Zweifel am Lärmschutz

Die Stadt will, dass ein privater Investor die neue Halle in Sendling baut und betreibt. Doch trotz mehrerer Fristen gibt es noch immer kein konkretes Angebot – und nun könnte ein drohender Prozess den Zeitplan zusätzlich gefährden.

Von Heiner Effern und Sebastian Krass

Bei den Planungen für eine neue Großmarkthalle in München gibt es eine weitere Unsicherheit: Ein Anwohner hat beim Verwaltungsgericht Klage gegen den Vorbescheid der Stadt für den Neubau eines riesigen Logistikbaus an der Schäftlarnstraße in Sendling eingereicht. Das geht aus einer nicht-öffentlichen Stadtratsvorlage hervor, die der SZ vorliegt. Der Vorbescheid ist eine Vorstufe zur Baugenehmigung. Die Lokalbaukommission (LBK) stellt diese Bescheide aus, wenn sie ein Bauvorhaben baurechtlich grundsätzlich für zulässig hält.