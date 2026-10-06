Der Neubau ist geplatzt, die Zukunft völlig unklar, und jetzt geht auch noch die Miete nach oben. Die Obst- und Gemüsehändler auf dem Großmarkt in Sendling sind schwer angefressen. Denn die Stadt München will die Gebühren je nach Rechnung um 34,5 oder sogar 38,6 Prozent in drei Jahren erhöhen. Allerdings kann das Kommunalreferat zwei triftige Gründe anführen: Seit 15 Jahren hat es keine Steigerung mehr gegeben. Und der städtische Haushalt ist mittlerweile ähnlich marode wie die Großmarkthallen, weshalb das Rathaus auf keinen Euro mehr verzichten kann.

Den Münchnerinnen und Münchnern drohen deshalb höhere Preise an Obstständen oder in Restaurants. Denn der Verband des Bayerischen Frucht-Import- und -Großhandels schreibt in einem Brief an das Kommunalreferat, dass sich die neuen Gebühren auf die Stückkosten auswirken würden. Eine vollständige Weitergabe sei „nur sehr begrenzt möglich“, heißt es weiter. Das bedeutet: Eine teilweise Weitergabe an die Kunden dürfte ziemlich sicher kommen.

Denn auch wenn der Fruchthandelsverband die Erhöhung ablehnt und eine rechtliche Prüfung in den Raum stellt, lässt sich die Koalition im Rathaus davon nicht beeindrucken. Am Donnerstag werde man die Erhöhung im Kommunalausschuss beschließen, kündigten Grüne/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler an. Seit der bisher letzten Erhöhung 2011 sei „alles teurer geworden und auch die Kosten für den Unterhalt des Marktes, die die Stadt zu tragen hat, sind entsprechend angewachsen“, sagte Sibylle Stöhr, stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion.

„In der aktuellen Haushaltslage gehört es dazu, dass wir in allen Bereichen genauer auf die Ausgaben und Einnahmen schauen“, sagte ihre Kollegin Kathrin Abele von der SPD. Wichtig sei es ihrer Fraktion, dass die Münchner Tafel als soziale Einrichtung darunter nicht zu leiden habe. Jörg Hoffmann, Fraktionschef von FDP/FW, sagte, dass in der derzeitigen Finanzlage alle etwas beitragen müssten.

Die Linke kritisiert die Stadtregierung dafür. „Die Großmarkthalle ist in einem schlechten Zustand, weil die vergangenen drei Stadtregierungen die Sanierung verschleppt haben, und jetzt müssen die Händler für den maroden Haushalt aufkommen“, sagte Stadtrat Christian Schwarzenberger. Höhere Gebühren am Großmarkt führten zu höheren Lebenshaltungskosten. „Das letzte, was die Menschen in dieser Stadt brauchen.“

Die gesamte Teuerung aus 15 Jahren in drei Jahren nachholen? Das geht den Händlern zu weit

Der stark in die Jahre gekommene Großmarkt sollte seit mehr als einem Jahrzehnt neu gebaut werden. Diese Pläne wurden 2025 von Seiten des privaten Investors abgesagt. Was der Stadt seit Jahren bleibt: Sie erwirtschaftet mit dem Betrieb des Großmarkt-Areals im Schnitt ein Minus von 5,5 Millionen Euro im Jahr. Das wurde bisher durch Verkäufe von Immobilien finanziert.

Nun sollen die Händler einen Beitrag leisten, damit sich wenigstens das Defizit verringert. Deshalb plant die Stadt eine Erhöhung in drei Jahresschritten von 2027 bis 2029: zuerst 12,5 Prozent, dann 11,5 Prozent, zuletzt 10,5 Prozent. In Summe nach Rechnung des Kommunalreferats 34,5 Prozent, was dem Anstieg des Verbraucherpreisindexes seit 2011 entspricht.

Grundsätzlich wehren sich die Händler nicht gegen moderat höhere Gebühren. Aber gleich die gesamte Teuerung aus 15 Jahren in nur drei Jahren nachzuholen, das halten sie für übertrieben, wie aus ihrem Brief hervorgeht. Nach ihrer Rechnung beträgt die Erhöhung sogar 38,6 Prozent. Denn der zweite und dritte Schritt der Steigerung wird nicht anhand der aktuellen Miete von 2026 berechnet, sondern auf Basis des jeweiligen Anstiegs 2027 und 2028. Ein in der Beschlussvorlage des Kommunalreferats angegebenes Beispiel stützt diese Rechnung.

Der Verband der Mieter am Großmarkt fordert von der Stadt, ihre Zahlen entsprechend zu korrigieren. Dazu soll der neue Kommunalreferent Alexander Dietrich (CSU) die Anpassung an den Verbraucherpreisindex auf fünf bis sechs Jahre strecken, die Steigerung pro Jahr deckeln und Härtefallregeln zulassen. Zu berücksichtigen sei auch der schlechte Zustand des Großmarkts. Dazu herrsche große Unsicherheit, wie es nach dem geplatzten Neubau in Zukunft weitergehe. Keine Basis für solch massive Mieterhöhungen, meinen die Fruchthändler.