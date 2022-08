Von Anna Hoben

Andreas Gabalier, Helene Fischer und Robbie Williams sind längst abgereist - ihre Megakonzerte auf dem Messegelände in Riem aber beschäftigen das Rathaus weiterhin. Im neuen Kapitel rund um die Veranstaltungen der Konzertagentur Leutgeb mit insgesamt mehr als 300 000 Besuchern geht es um die Frage, ob es reiner Zufall war, dass ein CSU-Mann für das gastronomische Angebot bei den Konzerten zuständig war und ein weiteres Parteimitglied ebenfalls mitgewerkelt hat. Parteifreunde also von Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner, der zuständig ist für die städtischen Beteiligungen an Unternehmen wie der Messe und der das von Leutgeb geplante Rammstein-Konzert an Silvester auf die Theresienwiese holen wollte.