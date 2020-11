Zum Grundgesetz der Herzen gehört in Deutschland bekanntermaßen die Regel: "Ausfahrt frei halten!" Weil er sich offenbar in diesem Grundrecht auf freie Ausfahrt verletzt fühlte, griff ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Erding am Dienstagabend zu drastischen Mitteln und löste damit einen Großeinsatz der Polizei mit mehr als 20 Beamten in Großhadern aus. Ein Anrufer hatte dem Notruf gegen 20 Uhr mitgeteilt, dass er von einem Mann mit einem Schlagstock und einer Pistole bedroht werde. Die Leitstelle schickte mehr als zehn Streifenwagen an den Einsatzort. Dort stellte sich heraus, dass der Fahrer eines Abschleppwagens die Ausfahrt aus einer Tiefgarage blockiert hatte, aus der der 56-Jährige mit seinem Mercedes eilig herauswollte. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen in einer Wohnung an und stellte Schlagstock und Schreckschusspistole sowie Munition sicher. Der Mann hätte sowieso besser nicht Auto fahren sollen, er hatte mehr als 1,5 Promille.