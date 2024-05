Vor 35 Jahren wurde im Klinikum Großhadern die erste Lunge transplantiert. Geraldine Laprell schenkte so eine OP die Chance auf ein neues Leben. Heute hat sie zwei Kinder - obwohl die Ärzte damals sagten, Kinder zu bekommen, das sei zu gefährlich für sie.

Von Ekaterina Kel

Als Geraldine Laprell erfährt, dass sie eine neue Lunge braucht, ist sie 25 Jahre alt. Sie baut sich gerade ein Leben als Filmproduzentin in München auf, und ihr wird schlagartig klar: Dieses Leben ist zerbrechlich. Eine Erkrankung namens Fibrose lässt immer mehr Gewebe in ihrer Lunge vernarben, das lässt sich nicht aufhalten und nicht umkehren. Die zweite schlechte Nachricht bekommt sie gleich mit der Diagnose: Kinder sind in ihrem Leben vermutlich nicht drin - zu gefährlich mit einer transplantierten Lunge, sagen ihr die Ärzte damals.